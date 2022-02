Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ? Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue Calvados Le Studio vous propose de venir assister au spectacle du collectif 2222 Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ?

Nous n’aurons pas la réponse à cette question. Mais les 6 comédiens et les 14 personnages qu’ils interprètent nous font sourire voire même éclater de rire tout en nous amenant à réfléchir sur la vieillesse et ses tabous. Les comédiens utilisent le masque pour que chaque mouvement soit essentiel.

Spectacle familial du Collectif 2222 à partir de 10 ans.

communication@thueetmue.fr +33 2 31 80 47 07

Place des Canadiens Au Studio Thue et Mue

