Pourquoi les poules préfèrent … – Jérôme Rouger Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Ctes-d'Armor

Pourquoi les poules préfèrent … – Jérôme Rouger Châtelaudren-Plouagat, 18 octobre 2022, Châtelaudren-Plouagat. Pourquoi les poules préfèrent … – Jérôme Rouger

2 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Ctes-d’Armor Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet

2022-10-18 20:30:00 – 2022-10-18 21:45:00

Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat

Ctes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat Théâtre tout public à partir de 12 ans de Jérôme Rouger/La Martingale. Durée 1h10. Conditions de l’œuf et de la poule.

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école nationale d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Entre information scientifique, regard avisé sur la société, poule mouillée et chair de poule, Jérôme Rouger ne cesse de nous surprendre. Tantôt spectateurs, tantôt élèves, vos rires se mêleront à ce cours pas comme les autres, métaphore affûtée de la condition humaine. “L’éminent conférencier n’est autre que le truculent Jérôme Rouger. Habile en boniments, philosophe de l’absurde, maître du double sens, il fait de ce spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, un monument de l’humour. Irrésistible !” Thierry Voisin, Télérama lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/pourquoi-les-poules-preferent-etre-elevees-en-batterie/ Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Ctes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Departement Ctes-d'Armor

Pourquoi les poules préfèrent … – Jérôme Rouger Châtelaudren-Plouagat 2022-10-18 was last modified: by Pourquoi les poules préfèrent … – Jérôme Rouger Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 18 octobre 2022 2 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Ctes-d'Armor