Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries – Programmation Côté Jardin Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries – Programmation Côté Jardin Clamecy, 20 mai 2022, Clamecy. Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries – Programmation Côté Jardin La Ferme Blanche Espace de rencontres culturel et citoyen » Chemin de la Ferme Blanche Clamecy

2022-05-20 – 2022-05-20 La Ferme Blanche Espace de rencontres culturel et citoyen » Chemin de la Ferme Blanche

Clamecy Nièvre Clamecy Nièvre EUR 12 12 Venez assister à ce dernier spectacle dans le cadre de la programmation hors les murs Côté Jardin , organisé par la maison de Nevers en partenariat avec la Ville de Clamecy. nCette conférence spectaculaire aborde le sujet de l’élévage des poules billetterie@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 Venez assister à ce dernier spectacle dans le cadre de la programmation hors les murs Côté Jardin , organisé par la maison de Nevers en partenariat avec la Ville de Clamecy. nCette conférence spectaculaire aborde le sujet de l’élévage des poules La Ferme Blanche Espace de rencontres culturel et citoyen » Chemin de la Ferme Blanche Clamecy

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse La Ferme Blanche Espace de rencontres culturel et citoyen » Chemin de la Ferme Blanche Ville Clamecy lieuville La Ferme Blanche Espace de rencontres culturel et citoyen » Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Departement Nièvre

Clamecy Clamecy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamecy/

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries – Programmation Côté Jardin Clamecy 2022-05-20 was last modified: by Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries – Programmation Côté Jardin Clamecy Clamecy 20 mai 2022 Clamecy nièvre

Clamecy Nièvre