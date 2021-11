Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie. Luz-Saint-Sauveur, 17 décembre 2021, Luz-Saint-Sauveur.

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie. LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

2021-12-17 – 2021-12-17 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Théâtre humour Jérôme Rouger/La Martingale.

Le professeur Rouger, directeur de l’École d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables??

Si votre désir ardent est d’être convié à un colloque savant où s’élaboreraient thèses, antithèses et synthèses, autant rester à la maison… Mais si vous avez envie d’un moment dont l’enjeu est de vous traîner par le bec au royaume de l’absurde et de la métaphysique, arrivez toutes pattes devant.

En effet, entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo-conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles…

En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition humaine. Une conférence déplumante pour des fous rires garantis?!

NB : En fin de séance, si le niveau des élèves le permet, il tentera de résoudre le paradoxe de l’œuf et de la poule.

Programmé en partenariat avec le Parvis (scène nationale Tarbes Pyrénées).

Tarif : 6€ à 12€

Réservation en ligne possible sur le site Parvis

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 62 92 38 38

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-11-26 par