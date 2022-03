Pourquoi les planètes de notre système solaires portent-elles des noms latins ? MJC Montchapet Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Mars, Vénus, Jupiter… Les noms de nos planètes, officialisés par l’Union Astronomique Internationale en 1930, font référence à des dieux romains. Pourquoi ? Nous remonterons aux civilisations mésopotamiennes pour montrer qu’elles tirent leur caractère divin de leur capacité à se « déplacer » dans le ciel, parmi les constellations. Aujourd’hui on continue cette tradition de s’appuyer sur les mythologies pour nommer les objets célestes, mais en intégrant petit à petit d’autres corpus : hawaïen, égyptien, nordique, amérindien…

Entrée libre

Conférence sur les noms des planètes et leur signification. Un voyage en images et en mots dans le système solaire, à travers l’histoire des dénominations et leurs raisons mythologiques. MJC Montchapet 10 rue Louis Ganne 21000 Dijon Dijon Montchapet Côte-d’Or

