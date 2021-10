«Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» par Sylvaine Giampino Espace Parent-Enfant, 23 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

«Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» par Sylvaine Giampino

Espace Parent-Enfant, le mardi 23 novembre à 20:30

Dans le cadre de son cycle de **conférences-débats**, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour : «Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» par Sylvaine Giampino, mardi 23 novembre 2021 à 20h30 ————————————————————————————————- Les relations des pères avec leurs enfants ont changé mais ils hésitent à transformer leur rapport avec le travail et la maison. A la charge mentale des femmes répond toujours en écho la passion professionnelle des hommes. Si bien que les femmes saturent, les couples se fragilisent et les enfants grandissent dans un climat de pression et d’incertitude. Pourquoi le consensus sur l’égalité semble-t-il se dissoudre dans le quotidien des familles ? Comment relever ce défi dans un monde où les repères du masculin et du féminin vacillent, entre persistance des stéréotypes et tentation de l’indifférencié ? Tandis que le monde du travail continue d’occulter l’enjeu parental, les hommes sont pris dans l’étau des contradictions entre leurs désirs, leurs discours et leurs priorités. Proposer un autre regard et des solutions est l’objet de ce livre décapant, tonique et constructif. **Sylvaine Giampino** est psychologue de l’enfance, psychanalyste, Vice-Présidente du [Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge](https://www.hcfea.fr/) (HCFEA), Présidente du [Conseil de l’enfance et de l’adolescence](https://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique31), Présidente d’honneur de l'[association nationale des psychologues pour la petite enfance](https://anapsype.org/) (A.NA.PSY.p.e). Auteure de nombreux ouvrages dont, chez Albin Michel : [Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?](https://www.albin-michel.fr/ouvrages/pourquoi-les-peres-travaillent-ils-trop-9782226435279) (2019) ; [Nos enfants sous haute surveillance](https://www.albin-michel.fr/ouvrages/nos-enfants-sous-haute-surveillance-9782226264053) (2009) ; [Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?](https://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-meres-qui-travaillent-sont-elles-coupables-9782226179326) (2000, rééd. 2007) et aussi : [Développement du jeune enfant : modes d’accueil et formations des professionnels](https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-de-sylviane-giampino-developpement-du-jeune-enfant-modes-d-accueil), Rapport au gouvernement, 2016. [https://www.youtube.com/watch?v=PCOfsz6Oclg](https://www.youtube.com/watch?v=PCOfsz6Oclg) _Pour des raisons d’affluence, et au vu des possibilités restreintes de la salle, les places sont réservées pour les personnes inscrites jusqu’à 20h25. Les personnes sont invitées à nous prévenir au plus vite de leur annulation ou empêchement afin de faire profiter le plus grande nombre._

Conférence gratuite, renseignements par téléphone, inscription en ligne, 60 participants maximum.

Conférence-débat avec Sylvaine Giampino, Psychologue de l’enfance, psychanalyste, sur inscription.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T22:30:00