POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, mercredi 12 juin 2024.

Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Celle qu’il croit avoir rencontrée sur un site pour célibataires, arrivera-t-elle à faire de lui un macho ? Un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accroc ? Un connard quoi !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17