Le mardi 7 septembre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Pourquoi le sauvage nous attire ? Une conférence en territoire animal. Pour prolonger sa série d'été en trois numéros sur le monde sauvage à la rentrée, le 1 hebdo organise en partenariat avec La REcyclerie une conférence inédite : « Pourquoi le sauvage nous attire ? ». Autour de Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 hebdo qui animera les échanges, quatre témoins de notre nouveau rapport à la vie animale et au sauvage : Béatrice Kremer-Cochet. Naturaliste, agrégée de l'université, experte au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, Vice-Présidente de Forêts Sauvages, elle est l'autrice de « L'Europe réensauvagée : Vers un nouveau monde » chez Actes Sud en 2020. François Sarano. Docteur en océanographie, il travaille de 1985 à 1997 sur la Calypso avec l'équipe du commandant Cousteau, en tant que plongeur. Il a publié "Le retour de Moby Dick" chez Actes Sud en 2017. Charles Hervé-Gruyer. Navigateur, créateur de la ferme de permaculture du Bec Hellouin, il a publié le manuel bio-inspiré « Vivre avec la terre » chez Actes Sud en 2019. Hélène Seingier. Rédactrice en chef des « Hauts-Parleurs », média de jeunes reporters citoyens, et membre du comité de rédaction du 1 Hebdo, elle a publié avec la chercheuse Nathalie Gontard « Plastique, le grand emballement » aux éditions Stock en 2020 et a contribué à la série d'été sur le monde sauvage du 1 hebdo. Ils parleront ensemble du sens de notre attirance pour le monde sauvage, ses mécanismes, les nouvelles représentations du sauvage, mais aussi les stratégies d'alliances, désormais impératives pour permettre un monde commun.

