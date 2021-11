Pourquoi le saut des baleines ? Agen, 13 novembre 2021, Agen.

Pourquoi le saut des baleines ? Salle Luigi Comencini Centre culturel André Malraux Agen

2021-11-13 18:00:00 – 2021-11-14 Salle Luigi Comencini Centre culturel André Malraux

Agen Lot-et-Garonne Agen

Compagnie Thomas Visonneau.

Le saut des baleines reste l’un des mystères les plus énigmatiques. À travers une explosion de couleurs et de musique, Thomas Visonneau donne vie au texte de Nicolas Cavaillès. Ce spectacle poétique et captivant sur les baleines, le monde marin et ses abysses, a une autre vertu, celle de nous faire réfléchir sur l’inutilité, l’absurde, sur un temps qui ne serait pas celui de la vitesse et de la modernité, mais plutôt celui des origines et des grands espaces. Face au besoin insatiable de l’Homme de tout connaitre et contrôler, que devient l’irrationnel, le non-sens ? Sur scène, un comédien-conférencier, drôle et passionnant et une aquarelliste dessinant en direct baleines et autres cétacés nous invitent, nous aussi, à prendre de la hauteur et à conserver une forme d’émerveillement au monde.

Théâtre Municipal Ducourneau Agen

Salle Luigi Comencini Centre culturel André Malraux Agen

