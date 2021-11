Pourquoi la sociologie des philosophes ? Dialogue avec Louis Pinto Médiathèque centre-ville, 25 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville, le mardi 25 janvier 2022 à 19:30

Dans cette dernière séance, nous aurons le plaisir de dialoguer avec Louis Pinto pour l’interroger sur son parcours ainsi que sur certains points développés dans les séances précédentes. Comment passe-t-on de la philosophie à la sociologie ? Quels sont les enjeux et les difficultés d’une sociologie de la philosophie et des philosophes ? Pourquoi la sociologie peut-elle faire rire et produire des effets comiques ? Tels seront les questions (parmi beaucoup d’autres) sur lesquelles nous reviendrons dans ce dialogue. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et docteur en philosophie, et Président de l’Université Populaire d’Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-01-25T19:30:00 2022-01-25T21:00:00