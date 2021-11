Genève Cité Seniors Genève Pourquoi la philosophie ? Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 3 novembre au mercredi 8 décembre à Cité Seniors

03.11 – L’homme n’est-il qu’un être social ? 08.12 – Peut-on réduire l’homme à sa seule identité ?

Un espace de réflexion animé par Alexander Bruggmann, journaliste Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

