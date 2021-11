Pourquoi intégrer un incubateur ? – Visioconférence co-organisée avec Alter’Incub & Ronalpia Evènement en ligne, 6 décembre 2021, Saint-Calais.

Envie de concrétiser vos projets ? Et si vous embarquiez à bord d’un incubateur ? → 3 acteurs de l’économie du territoire s’associent pour répondre à vos questions sur l’incubation d’un projet et vous présenter leurs programmes respectifs. RDV le Lundi 6 Décembre prochain pour une visioconférence animée par des professionnels experts de l’accompagnement de projet pour échanger sur le processus d’incubation et vous présenter 3 incubateurs spécifiques : • [Alter’Incub](https://aura.alterincub.coop/) : L’incubateur d’innovation sociale, sociétale et environnementale d’Auvergne Rhône-Alpes. [Olivia Cheucle](https://www.linkedin.com/in/oliviacheucle/), consultante en innovation sociale, sera présente pour discuter avec vous du processus d’incubation d’un projet et vous présentera le programme en 18 mois d’Alter’Incub. • [Form’AinCube](https://fac-amberieu.fr/) : Cet incubateur au concept innovant décloisonne les compétences pour faire grandir les projets ! Les futurs dirigeants montent en compétence conjointement aux apprenants qui suivent une formation de Référent Numérique pour ensuite collaborer étroitement pendant une phase intense de lancement sécurisée au sein d’une CAE éphémère. [Stéphanie Quentin](https://www.linkedin.com/in/stephaniequentin/), co-fondatrice de Form’AinCube (la FAC), facilitatrice en intelligence collective et FabLab Manageuse au LAB01 partagera sur les spécificités de cet incubateur unique dans la région. • [Ronalpia](https://www.ronalpia.fr/) : Ce réseau d’incubateurs dédiés aux initiatives entrepreneuriales répondant à des besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire Auvergne Rhône-Alpes est actif depuis 2013. Ronalpia a su fédérer une communauté forte et construire un programme d’accompagnement dédié aux entrepreneurs sociaux. [Arthur Joliveau](https://www.linkedin.com/in/arthur-joliveau-95068066/), responsable Ronalpia Ain nous parlera des intérêts que peuvent présenter l’intégration d’un incubateur et nous présentera celui pour lequel il s’investit quotidiennement. Au programme : – Accueil et présentation des participants. – Échanges autour de ce qu’est un incubateur et des avantages qu’il peut représenter durant la phase de maturation d’un projet. – Présentation des 3 acteurs et de leurs incubateurs respectifs. – Échanges collectifs sur votre vision de l’incubateur et séance de questions/réponses. Vous être curieux et intéressés ? Rejoignez-nous le Lundi 6 Décembre prochain de 13h à 14h pour une visioconférence pleine d’énergie positive et de conseils ! ► Évènement en ligne gratuit et sur inscription. Ecrivez-nous à [[stephanie@lab01.fr](stephanie@lab01.fr)](stephanie@lab01.fr) et nous vous transmettrons le lien de connexion. (visioconférence sur Zoom) Partagez cet évènement sur vos réseaux ! Page LinkedIn de l’événement [**ici**](https://www.linkedin.com/events/6871142237292556288/)

