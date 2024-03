Pourquoi et comment sauver le provençal ? Médiathèque Louis Aragon Martigues, vendredi 22 mars 2024.

Pourquoi et comment sauver le provençal ? Journaliste à l’Express, Michel Feltin illustre l’engagement d’un intellectuel afin de réconcilier la France avec sa diversité. Cela passe par la défense de notre patrimoine linguistique régional. Vendredi 22 mars, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Dans l’esprit d’une majorité de Français, les langues dites régionales ne seraient que de vulgaires « patois » ; de pitoyables déformations du français ; de vagues idiomes tout juste bons à décrire l’ordinaire des jours. Pourquoi devrait-on s’émouvoir de leur effacement ?

Or, tous les scientifiques le savent : d’un pont de vue linguistique, le basque, le breton, l’alsacien, le provençal, le picard, le créole réunionnais et les autres n’ont rien à envier au français, à l’anglais, à l’arabe, au mandarin ou au russe. La seule différence entre les « petites langues » et les « grandes », c’est que les premières n’ont pas eu la chance de devenir des langues officielles d’un Etat. Cela fait d’elles des langues minoritaires, voire des langues minorisées, mais aucunement des sous-langues.

Comme toujours, c’est l’ignorance qui mène à l’indifférence. Nul n’apprend que le prestige du picard était au XIIe siècle au moins égal à celui de la langue du roi. Que Frédéric Mistral a reçu le prix Nobel de Littérature en 1904 pour une œuvre en provençal. Que les plus anciens écrits bretons remontent à la fin du premier millénaire. Qu’une langue n’est pas seulement une manière de communiquer, mais une façon de voir le monde, une manière différente de penser, une création culturelle de l’Humanité.

C’est pourquoi Michel Feltin-Palas se bat pour réconcilier la France avec sa diversité. Afin que le français reste notre langue commune, sans devenir notre langue unique.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Langues régionales Michel Feltin