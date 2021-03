Olivet ZOOM Olivet Pourquoi et comment piéger les reines de frelons asiatiques ZOOM Olivet Catégorie d’évènement: Olivet

Pourquoi et comment piéger les reines de frelons asiatiques ZOOM, 2 avril 2021-2 avril 2021, Olivet. Pourquoi et comment piéger les reines de frelons asiatiques

ZOOM, le vendredi 2 avril à 18:30

Conférence / débat avec ZOOM Impacts des frelons asiatiques sur les colonies d’abeilles et autres insectes, pourquoi et comment détecter, piéger, détruire les reines de frelons asiatiques Demander le lien ZOOM à [labeilleolivetaine@orange.fr](mailto:labeilleolivetaine@orange.fr)

Gratuit, par ZOOM demander le lien à labeilleolivetaine@orange.fr

Impacts des frelons asiatiques sur les colonies d’abeilles et autres insectes, pourquoi et comment détecter, piéger, détruire les reines de frelons asiatiques ZOOM 20 rue des cornouillers Olivet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T18:30:00 2021-04-02T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Olivet Autres Lieu ZOOM Adresse 20 rue des cornouillers Ville Olivet