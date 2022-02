Pourquoi et comment piéger les frelons asiatiques ? ZOOM L’Abeille Olivetaine Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Pourquoi et comment piéger les frelons asiatiques ? ZOOM L’Abeille Olivetaine, 19 mars 2022, Olivet. Pourquoi et comment piéger les frelons asiatiques ?

ZOOM L’Abeille Olivetaine, le samedi 19 mars à 18:00

Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante. Un nid de frelons asiatiques consomme 11,2 kg d’insectes secs par an dont 95 000 abeilles et 159 autres espèces d’insectes. Il est un prédateur des abeilles, autres pollinisateurs , …et d’autres insectes. Il détruit la biodiversité. La contribution de tous est attendue pour maitriser cette prolifération avec des moyens de lutte à la portée de Tous.

Gratuit en visioconférence avec ZOOM, s’inscrire pour obtenir le lien ZOOM labeilleolivetaine@orange.fr 06 07 30 78 93

Un nid de frelons asiatiques consomme 11,2 kg d’insectes secs par an dont 95 000 abeilles et 159 autres espèces d’insectes : présentation de moyens de luttes à la portée de tous. ZOOM L’Abeille Olivetaine 313 rue de Lorette 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu ZOOM L'Abeille Olivetaine Adresse 313 rue de Lorette 45160 Olivet Ville Olivet lieuville ZOOM L'Abeille Olivetaine Olivet Departement Loiret

ZOOM L'Abeille Olivetaine Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Pourquoi et comment piéger les frelons asiatiques ? ZOOM L’Abeille Olivetaine 2022-03-19 was last modified: by Pourquoi et comment piéger les frelons asiatiques ? ZOOM L’Abeille Olivetaine ZOOM L'Abeille Olivetaine 19 mars 2022 Olivet ZOOM L'Abeille Olivetaine Olivet

Olivet Loiret