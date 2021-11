Paris La Recyclerie île de France, Paris Pourquoi et comment manger moins de viande La Recyclerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pourquoi et comment manger moins de viande La Recyclerie, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 18h30 à 20h

payant

Troisième atelier d’un cycle de 4 pour apprendre à mieux manger pour la santé et la planète Manger bio, local, de saison, végétal, sans emballage et en direct producteur, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop transformé, sans engraisser les lobbys et tout ça en conscience, avec plaisir et convivialité… Euh… Par où commencer ? Ça fait beaucoup d’injonctions, une pile de contraintes plutôt qu’un sujet de détente… Je vous propose ce cycle pour essayer de concilier simplement et dans la bonne humeur une alimentation meilleure pour notre santé et pour la planète, sans culpabiliser ni cueillir des orties au dessus du périph ! > Pendant ce 3e atelier, venez questionner la part animale de votre alimentation : Parmi les pistes d’action individuelles les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, on nous suggère souvent de réduire notre consommation de produits animaux.

Oui mais « réduire » ça veut dire quoi ? Jusqu’où ? Sans devenir nécessairement tous vegan demain, on verra comment manger « moins mais mieux » des produits animaux, et quelles bases connaître pour équilibrer une alimentation plus végétale, pour faire sa part tout en se faisant plaisir ! ————————— Je suis Marion, j’anime des conférences et ateliers autour de l’alimentation responsable et le zéro déchet. Retrouvez moi sur Instagram @jalimente pour continuer la discussion ! Animations -> Atelier / Cours La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

4 : Simplon (221m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (245m)

Contact : J’alimente https://www.jalimente.Fr https://www.facebook.com/jalimente/ 0629736861 marion.honore@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Solidaire;Gourmand;Insolite;Paris nature

Date complète :

2021-11-18T18:30:00+01:00_2021-11-18T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Recyclerie Adresse 83 boulevard Ornano Ville Paris lieuville La Recyclerie Paris