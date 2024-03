Pourquoi et comment changer le système agricole et alimentaire métropolitain ? par Bordeaux Métropole Maison écocitoyenne Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Pourquoi et comment changer le système agricole et alimentaire métropolitain ? par Bordeaux Métropole Diminution des ressources épuisables du territoire, très faible autonomie alimentaire,croissance de la précarité alimentaire…Les enjeux du système agricole et alimentaire métropolitain sont nombreux Jeudi 21 mars, 18h00 Maison écocitoyenne Gratuit, SANS inscription

…Pour y répondre, l’alimentation et l’agriculture sont au coeur de l’action métropolitaine, avec l’adoption fin 2022 d’une politique publique spécifique.

Quelles actions sont menées par Bordeaux Métropole pour tendre vers un système agricole et alimentaire plus durable ?

Venez échanger avec plusieurs acteurs locaux engagés au quotidien pour le découvrir !

Tout public, en accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine