Pourquoi des livres pour les bébés ? Médiathèque Marguerite Duras Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Une rencontre avec Bernadette Gervais, les éditions des Grandes Personnes et l’association L.I.R.E. (le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion)

Une rencontre destinée à la fois aux parents et aux professionnels de la

Petite enfance sur la question : « Pourquoi des livres pour la petite-enfance,

et comment sont-ils reçus par ce public ? », avec l’autrice-illustratrice Bernadette Gervais, Brigitte

Morel, éditrice chez Les Grandes Personnes et Chloé Séguret, lectrice formatrice

pour l’association L.I.R.E. (le Livre pour l’Insertion et le Refus de

l’Exclusion).

Bernadette Gervais

Bernadette Gervais a étudié aux Beaux-Arts de Mons et vit à

Bruxelles. Passionnée de photographie, de livres anciens pour enfants

et grande amoureuse de la nature, elle a recours à des techniques très diverses

comme le pochoir et la gravure, adaptées au concept de chacun de ses ouvrages.

Son travail n’en est pas moins très reconnaissable, dans ses représentations à

la fois simples et sophistiquées qui enchantent le réel. Elle a publié plus

d’une centaine d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, des livres-objets,

toujours inventifs et parfaitement adaptés aux enfants.

Les éditions des Grandes Personnes

L’association LIRE (le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion)

Une

association engagée dans des actions de lecture individualisée avec les

bébés, les enfants, les familles et les professionnel.le.s de la petite

enfance, du médico-social et du livre.

En mai 1998, sous l’impulsion d’un réseau de bibliothécaires,

de professionnel.le.s de la petite enfance et d’ A.C.C.E.S.*,

l’association L.I.R.E. à Paris, le Livre pour l’Insertion et le Refus de

l’Exclusion, est créée afin de développer des projets d’éveil au livre

pour les très jeunes enfants dans différentes structures parisiennes de

la petite enfance, de la santé, du social et de la culture.

En 2019 « L.I.R.E à Paris » devient « L.I.R.E ». L’association se tourne vers l’avenir animée d’une nouvelle dynamique.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

