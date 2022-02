Pour vous remercier de ne pas dédaigner ce petit rien – Par le duo Quart d’heure américain Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Renseignements : 02 51 72 93 20 – archives.loire-atlantique.fr – archives.culturel@loire-atlantique.fr Récital. Un spectacle original d’après les œuvres de la poétesse Élisa Mercoeur et de la compositrice Marie-Charlotte Baudry. Des créations des 19e ou début du 20e siècle sont réinterprétées et modernisées par le duo Quart d’heure américain, avec Chloé Cailleton au chant et Nathalie Darche au piano. Ce spectacle, programmé lors de la journée des droits des femmes, a pour objectif de mettre en avant des artistes féminines, aujourd’hui plus ou moins célèbres, faire reconnaître leur talent et confronter leurs créations datées du 19e ou début du 20e siècle à des interprétations émergeantes, modernes, contemporaines. Une oeuvre originale autour de la question des femmes artistes : un enjeu contemporain. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

