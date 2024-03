POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHES THEATRE A L’OUEST Auray, samedi 14 décembre 2024.

Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour. Et si c’était plutôt l’inverse ?À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus… Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage.Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes…Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question : Est-ce que vibrer, c’est tromper ?Auteur : Yanik VabreMetteur en scène: Leslie Bévillard

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56