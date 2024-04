Pour vivre heureux, vivons couchés Comédie Le Mans Le Mans, mardi 9 avril 2024.

On dit souvent « Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour ». Et si c’était l’inverse ? La routine s’est installée au sein de ce couple jadis si fougueux. Aujourd’hui, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus. Vincent aime ses pantoufles, les experts à Miami, les vacances à Valras-Plage. Alors quand Marie se voit proposer un poste important par un ancien amour de jeunesse, rien ne va plus ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes ? Vincent parviendra-t-il à quitter son canapé pour reconquérir le coeur de sa bien-aimée ? Plus efficace qu’une thérapie de couple, cette comédie tendre et surprenante pourrait bien vous faire pousser des ailes et répondre à cette grande question Est-ce que vibrer, c’est tromper ? Avec Leslie Bévillard et Yanik Vabre en alternance avec Déborah Durand et Stéphane Hausauer. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-14

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

