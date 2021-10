Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Pour une République laïque et sociale Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pour une République laïque et sociale Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Charles Coutel L’objet de cette conférence est de mettre l’accent sur l’importance des Lumières dans la tradition républicaine et sur les défis qu’il nous faut ensemble relever pour renforcer les principes de notre République, examiner à quelles conditions la République pourrait être ré-instituée et interroger les conditions d’une transmission du principe de laïcité aujourd’hui. Charles Coutel est universitaire et ses travaux porte sur l’histoire de l’Ecole républicaine et sur les principes de la République, notamment le principe de laïcité. Il est vice-président du Comité Laïcité République et membre du Conseil d’administration de l’UFAL. Il est rédacteur en chef de la revue Cause républicaine. Il vient de publier “Pour une république laïque et sociale, Héritages, Défis et Perspectives” chez L’Harmattan, collection Débats Laïques. Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact : Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-05-12T19:00:00+02:00_2022-05-12T22:00:00+02:00

