Vende Synopsis : Suite à une exposition chimique, un type tranquille et sans histoire, se retrouve de la même taille que les abeilles et va ainsi partager leur quotidien. Sensibilisé à leurs problématiques, il revient parmi les humains en tant que porte-parole de leurs exigences et revendications.

La pièce sera suivie de témoignages d’acteurs locaux sur les abeilles sauvages et d’un apéritif convivial.

Pendant ce temps d'échange, un espace avec des animations sera dédié aux enfants. L'événement est organisé dans le cadre du programme Life « Abeilles sauvages » dans les Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine (PNR Périgord-Limousin, PNR Millevaches, PNR Médoc, PNR Marais-Poitevin et PNR Landes de Gascogne) En savoir plus sur le programme : https://www.life-wild-bees.eu/ Inscription OBLIGATOIRE. Nombre de places limité à 50 personnes. Enfants à partir de 7/8 ans. La Compagnie de théâtre 24.92 présente la pièce « Pour une poignée de pollen » spécialement créée pour découvrir en s'amusant le milieu de vie des abeilles, leur alimentation, ou encore le rôle majeur qu'elles jouent au sein de notre écosystème.

