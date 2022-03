Pour une plus grande diversité femmes-hommes dans la gestion de projet Enligne_Paris_Monde_Ouverte_A_Toutes_Tous Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Le 31 mars 2022, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie en 2022, le Project Management Institute Communauté Francophone (PMI CF), en partenariat avec le PMI Chapitre France, organise une conférence en ligne intitulée «Tous ensemble pour une plus grande diversité femmes-hommes dans la gestion de projet»** _Les conférencières_ * Mounia Ben Yahia: PMO Nokia, Cheffe de projet du livre Blanc WBP * Oriana Maréchal: Cheffe de projet Nokia Bell Labs et de WBP La conférence sera animée par un(e) volontaire du PMI CF. Elle sera ponctuée de témoignages autour des parcours professionnels et des exemples de bonnes pratiques. Elle est gratuite et peut accepter jusqu’à 2000 inscrits. Les participant.e.s seront sollicité.e.s tout au long de la conférence à répondre à une série de sondages sur la Francophonie, les femmes, la parité… Elles/Ils pourront poser des questions en direct pendant la session de questions/réponses. La conférence sera enregistrée et à disposition du public. Elles/Ils recevront une copie numérique de l’ouvrage collectif (OC) du PMI CF intitulé “Innover, organiser, inspirer pour réussir sa transformation”. Le lien de téléchargement leur sera transmis à l’issue de la conférence. Nous utilisons l’outil de visioconférences Gotowebinar. Le lien de l’agenda renverra vers les informations de l’événement sur la page Linkedin du PMI CF.

