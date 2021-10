Trappes Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, Yvelines Pour une meilleure maîtrise de vos écrits professionnels Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 20 octobre à 09:30

Des astuces, des conseils pour en finir avec les fautes d’orthographe grâce à une méthode ludique, simplifiée et dénuée de termes grammaticaux. Venez découvrir la méthode DEFI9 pour reprendre confiance à l’écrit et éviter les fautes pénalisantes dans vos CV, lettres de motivation, rapports, mails, etc.. **Animé par Corinne Barbaroux, Formatrice en orthographe** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Des astuces, des conseils pour en finir avec les fautes d’orthographe grâce à une méthode ludique, simplifiée et dénuée de termes grammaticaux Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T11:30:00

