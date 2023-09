Pour une lecture féministe des mythes : rencontre avec Clea Chakraverty et Marys Renné Hertiman Bibliothèque Saint-Éloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En présence d’interprètes LSF/FR. À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la bibliothèque Saint-Éloi propose une rencontre croisée entre Clea Chakraverty, journaliste et autrice du premier roman La voix de Sita et Marys Renné Hertiman, chercheuse et co-directrice du Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes. Dans l’étonnant et audacieux premier roman La voix de Sita (Éditions Globe, 2023), un jeune avocat indien décide de porter plainte contre le célèbre dieu du Ramayana considéré comme responsable des violences faites aux femmes en Inde. Partant de cette fiction, nous interrogerons nos invitées sur les enjeux d’une réinterprétation féministe des grands mythes. Ce sujet est le cœur de l’ouvrage collectif Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes (Éditions iXe, 2023) visant à libérer les femmes des constructions patriarcales et lutter contre les violences dont elles sont victimes. En présence d’interprètes LSF/FR. samedi 25 novembre, 16h adultes sur inscription à partir du 25 octobre Bibliothèque Saint-Éloi 23 rue du colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

