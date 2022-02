Pour une Europe féministe : quels enjeux à l’heure de la présidence française de l’Union européenne ? Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ce colloque, organisé par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes en lien avec des associations françaises et européennes, mettra en lumière les enjeux prioritaires de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour les droits des femmes. Il visera à identifier les contours d’une future Europe féministe. Le colloque s’articulera autour de deux tables rondes : – La première portera sur le thème : « Les politiques d’égalité de l’Union européenne : quels enjeux pour une Europe du futur féministe ? ». Les participants échangeront autour de 3 enjeux prioritaires au sein de l’Union européenne : * égalité femmes-hommes et relance économique ; * droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) et État de droit ; * lutte contre les violences sexuelles et sexistes. – La seconde table ronde, intitulée « Quelle diplomatie féministe pour l’Union européenne ? », précisera la signification et les conditions de mise en œuvre d’une diplomatie féministe européenne, ainsi que les attentes spécifiques des militantes européennes et extra-européennes en la matière.

