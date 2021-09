Pour une Europe de la culture et du patrimoine : des paroles aux actes Collège des Bernardins, 20 octobre 2021, Paris.

Pour une Europe de la culture et du patrimoine : des paroles aux actes

Collège des Bernardins, le mercredi 20 octobre à 20:00

Pour répondre à l’appel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe lancée officiellement par le Parlement européen le 9 mai 2021, une table ronde pour interpeller les décideurs français et européens sur l’avenir de la culture et du patrimoine en Europe, suite aux propositions issues du débat citoyen de l’après-midi. Le Manifeste de Paris, rédigé au Collège des Bernardins le 30 octobre 2019 à l’initiative d’Europa Nostra, affirmait ceci : « NOUS, ACTEURS DU MONDE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE CULTUREL, ISSUS DE TOUTES LES PARTIES DE L’EUROPE, RAPPELONS fermement combien la culture et le patrimoine culturel sont au cœur même du projet européen et constituent une part essentielle de son ADN et de son identité et APPELONS instamment les dirigeants, tant sur le plan européen et national que régional et local, à inscrire explicitement la culture et le patrimoine culturel au cœur de la relance du projet européen, dans le but d’attirer une plus forte adhésion des citoyens ce qui est dans l’intérêt de l’avenir-même de ce projet ». Deux ans plus tard, au moment où s’ouvre la Conférence sur l’avenir de l’Europe, Europa Nostra, l’Institut Jacques Delors et le Collège des Bernardins souhaitent interroger les décideurs français et européens sur la réponse qu’ils sont en mesure de donner à cet appel vibrant et les invitent à réagir aux propositions issues du débat citoyen de l’après-midi, sur le thème de l’avenir de la culture et du patrimoine en Europe. Programme Ouverture par le P. Olric de Gélis, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins. Modératrice : Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, secrétaire générale d’Europa Nostra Avec les interventions : Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio, Paris Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors Pour aller plus loin *En 2019, publication d’un ouvrage collectif, Retrouver le goût de l’aventure européenne. Dix propositions pour un avenir personnaliste de la civilisation européenne. Lire l’ouvrage Cet ouvrage proposait un enseignement de l’histoire européenne, ce qui a donné lieu à la creation, en 2020, au sein du Conseil de l’Europe, de l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire, sous la présidence de Mr. Alain Lamassoure. En savoir plus *Co-organisation avec Europa Nostra, en octobre 2020, Les assises européennes du patrimoine culturel En savoir plus Un manifeste a été publié à l’issue de cet événement en faveur d’une relance de l’Europe par la culture. En savoir plus *Dans le cadre de sa recherche sur la quête de nouveaux paradigmes pour construire une société juste, 2019-2021, des experts notamment Jean-Noël Tronc, directeur de la SACEM, sont intervenus et se sont mobilisés pour la mise en place d’une Europe de la culture. Parlement Européen, Mobiliser les citoyens pour construire une Europe plus résiliente. En savoir plus Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/pour-une-europe-de-la-culture-et-du-patrimoine-des-paroles-aux-actes

Rencontres et débatsLa Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T22:00:00