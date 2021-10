Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Pour une Eglise synodale ! Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 7 novembre au dimanche 5 juin 2022 à Église Saint-Gervais, Paris

Pour une Eglise synodale ! ————————– ### Chaque premier dimanche du mois, un temps fraternel autour de la Parole de Dieu ### Ouvert à tous, avec les bénévoles de Saint-Gervais. **Un dimanche par mois, laissez vous réveiller par la Parole de Dieu écoutée et méditée en Eglise !** **Au programme :** Café fraternel à partir de **9h15** _**Lectio divina**_ **à 9h45** : un temps d’écoute de la Parole de Dieu, avec, pour toile de fond le thème de la synodalité. A travers l’Ecriture, que nous dit donc le Seigneur sur la juste façon de cheminer ensemble ? **À 11h : célébration de l’Eucharistie** dominicale, source et sommet de notre semaine avec Dieu. **Programme annuel :** **Le programme pour l’année :** * Dimanche 07 novembre 2021 Salle Béthanie Ac 15, 1-35 (L’assemblée de Jérusalem) * Dimanche 05 décembre 2021 Salle Béthanie Gn 2-3 (la Création et la chute) * Dimanche 02 janvier 2022 Salle Béthanie Gn 11, 1-9 (la Tour de Babel) * Dimanche 06 février 2022 Salle Fra Angelico Jr 31, 1-14 (promesse de restauration) * Dimanche 06 mars 2022 Salle Béthanie Jr 31, 31-34 (une alliance nouvelle) * Dimanche 03 avril 2022 Salle Béthanie Jn 17 (qu’ils soient un comme nous sommes UN) * Dimanche 01 mai 2022 Salle Fra Angelico Lc 24, 13-35 (les pèlerins d’Emmaüs, image d’une Eglise synodale) * Dimanche 05 juin 2022 Salle Béthanie I Co 12 (diversité des charismes en vue de l’unité) Chaque premier dimanche du mois, un temps fraternel autour de la Parole de Dieu Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T12:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T12:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T12:00:00;2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T12:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T12:00:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T12:00:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T12:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00

