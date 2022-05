POUR UNE CULTURE DE L’INTÉGRITÉ. CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS NADAL

POUR UNE CULTURE DE L’INTÉGRITÉ. CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS NADAL, 16 juin 2022, . POUR UNE CULTURE DE L’INTÉGRITÉ. CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS NADAL

2022-06-16 18:30:00 – 2022-07-02 Pour une culture de l’intégrité

Conférence de Jean-Louis Nadal Jean-Louis Nadal, ancien magistrat français, et président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de 2013 à 2019. Procureur général près de la Cour de cassation de 2004 à 2011. Gratuit

Ouverture des portes à 18h00 Pour une culture de l’intégrité

Conférence de Jean-Louis Nadal Jean-Louis Nadal, ancien magistrat français, et président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de 2013 à 2019. Procureur général près de la Cour de cassation de 2004 à 2011. Gratuit

Ouverture des portes à 18h00 dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville