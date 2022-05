Pour une culture de l’intégrité. Conférence de Jean-Louis Nadal 2 quai du Lénigo Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Pour une culture de l'intégrité Conférence de Jean-Louis Nadal Jean-Louis Nadal, ancien magistrat français, et président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de 2013 à 2019. Procureur général près de la Cour de cassation de 2004 à 2011. Gratuit Ouverture des portes à 18h00

