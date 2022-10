« Pour un temps sois peu » de Léna Paugam Théâtre 13 / Glacière Paris Catégories d’évènement: île de France

« Pour un temps sois peu » s’inscrit dans le cadre d’une série de portraits de femmes mis en scène par Lena Paugam. Ici, elle dirige la comédienne Hélène Rencurel sur un texte autobiographique que lui a confié l’autrice Laurène Marx. À travers le récit du parcours d’une femme transgenre, elle se confronte à l’idée de féminité. Avec sensibilité et non sans violence, avec la crudité de détails concrets qu’on omet souvent, l’autrice présente ce monologue comme un acte militant. Son écriture vive, tendue, présente un témoignage saisissant sur les conséquences tout à la fois intimes et sociales d’une transition hormonale et médicale. Horaires Du lundi au vendredi à 20h. Le samedi à 18h. Distribution Texte Laurène Marx Mise en scène Lena Paugam Avec Hélène Rencurel Scénographie Pierre Nouvel Création sonore Antoine Layère Création lumières Lena Paugam et Johanna Tyrole Accompagnement chorégraphique Bastien Lefèvre Production Collectif Lyncéus et Compagnie Alexandre Production déléguée Le Bureau des Paroles – Centre de production des paroles contemporaines Coproduction Théâtre de L’Aire Libre, Théâtre Populaire d’Aujourd’hui, Théâtre Sorano, Le Printemps des Comédiens, Le Nouveau Studio-Théâtre avec le Label Grosse Théâtre Soutien La Loge / Fragments Théâtre 13 / Glacière 103A boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/pour-un-temps-sois-peu 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=403&lng=1

