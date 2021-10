Paris Stade Jules Ladoumègue île de France, Paris Pour un sport plus mixte Stade Jules Ladoumègue Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour un sport plus mixte Stade Jules Ladoumègue, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 15 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h à 22h

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations Le projet consiste à développer et faire évoluer la pratique mixte du Volley-Ball. La sensibilisation à la mixité entre genres s’inscrit dans la nécessité de lutter contre les discriminations liées au genre. Nous invitons toutes les femmes et jeunes filles sur tous les créneaux du club pendant une semaine à venir pratiquer le sport avec les adhérent·es actuels du club. Nous mettrons à disposition des affiches, flyers, documents sur les discriminations et violences dans le domaine du sport. Événements -> Événement sportif Stade Jules Ladoumègue 37 route des Petits Ponts Paris 75019

