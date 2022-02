Pour un Sourire d’Enfant – Soirée film & rencontre solidaire Cluny, 5 avril 2022, Cluny.

EUR Rencontre proposée par le CCIC-Collège Européen de Cluny en partenariat avec l’association « Pour un Sourire d’Enfant », en présence de Marie-France des Pallières, fondatrice de Pour un Sourire d’Enfant, et Karuna, étudiante prise en charge par l’association.

Le CCIC-Collège Européen de Cluny est ravi d’accueillir la « Tournée Pour un Sourire d’Enfant 2022 », une très belle occasion de faire découvrir l’association « Pour un Sourire d’Enfant » à travers un film décrivant la vie de l’association, suivi d’une rencontre très enrichissante et inspirante avec Marie-France des Pallières et la pensionnaire de PSE, Karuna. Venez nombreux écouter cette belle histoire de solidarité et d’espérance qu’incarne cette association qui rend le sourire et offre un avenir à des milliers d’enfants au Cambodge !

ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60 https://collegecluny.eu/

