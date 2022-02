Pour un oui ou pour un non Antibéa Théâtre, 25 février 2022, Antibes.

Nathalie Sarraute pétrit de la parole et du silence. Elle traque ces petits riens dans les failles du langage qui font rire aussi bien qu’ils font peur. « Tu te rappelles ces plongées… J’aimais bien ça… C’était très excitant… » Oui c’est bien à une plongée dans leur for intérieur que nous invite H1 et H2. Car c’est dans son intérieur que chacun des deux amis est destructeur de l’autre. Dans un espace rythmé, par quelques gestes scénographiques, simple et concret : du réel, le théâtre a à faire avec le réel… C’est toute une approche lente et bien particulière à inventer pour permettre à l’acteur d’apporter un maximum de lui même dans ces non-personnages… Suivre, dans le jeu et l’expression, l’économie et la simplicité merveilleuse de cette écriture… son naturel. Je pense furieusement à Marivaux : le public est convoqué pour une expérience, c’est excitant (nous allons apprendre et nous divertir !). – Cela se passe ici et maintenant (est-on au théâtre? Est on chez H2?) – Cela se passe en temps réel – Une seule action accomplie : la possible destruction d’une amitié. Un Grand Théâtre Classique. Tristan Le Doze

Tarifs de 10€ à 16€

Nathalie Sarraute

