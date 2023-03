POUR UN OUI… & CONTRACTIONS SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

POUR UN OUI… & CONTRACTIONS SALLE ROBERT DELACAZE, 11 mai 2023, BILLERE. Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 20:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. 2 pièces ultra décapantes pour le prix d'une ! Les rapports humains poussés jusqu'à l'absurde, Sans quitter un terrible sentiment de réalité Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute En 50 minutes, et pour un motif à priori insignifiant , une vieille amitié explose avec férocité. Du théâtre flambé au vitriol ! Contractions, de Mike Bartlett 50 minutes de plus, mais deux femmes cette fois. Et à nouveau un texte grinçant, drôle et choquant. Magnifiquement joué. SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Place de la Mairie Basses-Pyrénées

En 50 minutes, et pour un motif à priori insignifiant , une vieille amitié explose avec férocité. Du théâtre flambé au vitriol ! Contractions, de Mike Bartlett

50 minutes de plus, mais deux femmes cette fois. Et à nouveau un texte grinçant, drôle et choquant. Magnifiquement joué. 13.8 EUR

