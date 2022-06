Pour un embrasement du vivant … Théâtre du Parc, 26 juin 2022, Paris.

Le dimanche 26 juin 2022

de 14h00 à 18h30

. gratuit Réservations par mail à reservation@theatredunois.org

Au programme : Lectures de poésie au pied d’un arbre à poèmes, Jardin d’Épicure (séminaire bucolique sur le thème du rapport à la nature) ouvert à tous et toutes dans un écrin de bambous et d’osiers, bal festif avec de nombreux·ses artistes et musicien·nes.

Un Jardin d’Épicure

Proposition artistique abordant la pensée comme une expérience sensible. Comment naissent les pensées ? Nous pensons qu’elles jaillissent spontanément d’un contact au monde. Elles nous traversent, nous habitent et nous relient. Le sage Épicure rêvait la philosophie comme un jardin où se promener entre amis. Nous aspirons nous aussi à un libre jardin de la pensée. Des poèmes seront suspendus aux branches. Assis sous les arbres, poésie prendra parole et donnera le ton d’une pensée sensible. Nous laisserons vibrer les herbes folles, animés par le souffle nouveau d’une écosophie naissante. Car nous le sentons, un vent est en train de se lever. Peut-être que pour changer nos arts de vivre, il faut commencer par laisser naître en soi de nouvelles manières de penser.

14h : Lectures de poésie sous l’arbre à poèmes

15h : Jardin d’Épicure

17h : Bal festif

Théâtre du Parc Parc Floral de Paris 75012 Paris

Contact : https://www.theatredunois.org/ https://www.facebook.com/theatredunois https://www.facebook.com/theatredunois https://www.theatredunois.org/la-saison/pour-un-embrasement-du-vivant

©DR