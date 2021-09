Besancon Micropolis Besançon, Doubs Pour un conseil personnalisé et gratuit, venez nous rencontrer au salon de l’habitat à Besançon Micropolis Besancon Catégories d’évènement: Besançon

Un stand original, accueillant, conçus pour favoriser l’échange, la mobilité et l’interaction entre nos conseillers et les visiteurs. Dans une démarche de réemploi, nous jouerons avec des superpositions de palettes, horizontales, verticales, avec fenêtre, en guise de table… nos architectes sont créatifs, et ça se voit ! Et toujours des conseils gratuits et des prises de rendez-vous ! Les experts de la Maison de l’habitat du Doubs seront présents durant toute la durée du salon, c’est le moment d’en profiter ! Chacun pourra venir avec son projet et demander quelques conseils “à la volée” ou prendre un rendez-vous avec l’un ou plusieurs de nos conseillers. Conseils juridiques sur le logement, rénovation énergétique, aménagement intérieur, architecture, aménagement paysager… nos conseillers pourront force ! Pour un conseil personnalisé, indépendant et gratuit, venez nous rencontrer !

