Paris Stade Jules Ladoumègue île de France, Paris Pour un beach-volley plus mixte Stade Jules Ladoumègue Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pour un beach-volley plus mixte Stade Jules Ladoumègue, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 15h à 19h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations Entraînement de beach-volley accessible pour toutes les filles 7 à 17 ans habitant le 19è arrondissement. Celles-ci sont invitées pour un entrainement de beach-volley. L’idée est de les inciter à venir découvrir ce sport olympique, qui a la particularité de pouvoir se jouer en mixte, et qui développe des valeurs telles que la confiance en soi, l’entraide et la ténacité. Nous mettrons à disposition des affiches, flyers et documents sur les discriminations et violences dans le domaine du sport Événements -> Événement sportif Stade Jules Ladoumègue 37 route des Petits Ponts Paris 75019

Hoche

Contact :Sand System Association alexandra@sandsystem.com Événements -> Événement sportif

Date complète :

2021-10-13T15:00:00+02:00_2021-10-13T19:00:00+02:00

Sand System

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Stade Jules Ladoumègue Adresse 37 route des Petits Ponts Ville Paris lieuville Stade Jules Ladoumègue Paris