Pour un Autre Monde – La comédie musicale Le Colisée Roubaix

Le Colisée, le samedi 9 avril à 20:00

Nous sommes en 3022. Il y a deux cents ans, une guerre nucléaire a ravagé la surface du globe. Au milieu des ruines d’une ville dévastée, une poignée de survivants est parvenue à recréer un semblant de civilisation. Dans cette colonie soumise aux pluies acides et aux vents violents, les journées se suivent et se ressemblent. Pas question de quitter l’enceinte des murs, le danger dehors est trop important. Mais l’arrivée d’un mystérieux voyageur venu de l’extérieur va tout changer…

de 7,5 à 36 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T22:30:00

