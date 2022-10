Pour tous les goûts Marseille 8e Arrondissement, 26 octobre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Pour tous les goûts

16 bd de la Verrerie Centre Social et Culturel Mer et Colline Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhne Centre Social et Culturel Mer et Colline 16 bd de la Verrerie

2022-10-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00

Centre Social et Culturel Mer et Colline 16 bd de la Verrerie

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Cette exposition est le résultat des ateliers initiés par le Mucem et menés la saison dernière avec plusieurs Centre sociaux et associations de Marseille.



Une collecte d’objets et souvenirs associés, de saveurs et de cultures, un mélanges culinaires sur le thème d’un repas réussi.

L’Exposition itinérante Pour tous les goûts à l’Espace Culturel du Centre Social et Culturel Mer et Colline au 16 boulevard de la Verrerie, du 26 octobre au 4 décembre 2022.

Centre Social et Culturel Mer et Colline 16 bd de la Verrerie Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-21 par