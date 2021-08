Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Pour toujours pour l’instant – LES RIAS 2021 Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Pour toujours pour l’instant – LES RIAS 2021 Quimperlé, 28 août 2021, Quimperlé. Pour toujours pour l’instant – LES RIAS 2021 2021-08-28 20:12:00 – 2021-08-28 21:02:00

Quimperlé Finistère Compagnie Superfluu

Marseille (13) – Théâtre de rue – 50 min

(Création 2021) – jauge : 400 personnes À PARTIR DE 12 ANS Au départ, il y a l’amour. L’amour partout. L’amour d’un instant ou l’amour pour toujours. Dans un seul en scène passionné, Johnny Seyx propose une épopée surprenante et enflammée à travers les mystères de nos sentiments exaltés. Flirt, coup de foudre, paillettes, septième ciel ou chevauchée fantastique, pourquoi choisir quand on peut explorer ? Spectacle accompagné par Le Fourneau Handicap Moteur – Parking PMR Compagnie Superfluu

Marseille (13) – Théâtre de rue – 50 min

