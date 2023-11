La bourse aux jouets pour toi l’entreprenur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La bourse aux jouets pour toi l’entreprenur Lille, 13 novembre 2023, Lille. La bourse aux jouets 13 – 16 novembre pour toi l’entreprenur La bourse aux jouets de la Halte-garderie Doux câlins revient les 15 et 16 novembre. Vous voulez vendre des jouets inutilisés, propres et en bon état ?

Rendez-vous le lundi 13 novembre pour déposer vos jouets de 9h à 12h et de 13h à 17h. Vous voulez trouver des jouets à petits prix ?

Rendez-vous le mercredi 15 de 9h à 17h et le jeudi 16 novembre de 9h à 12h.

Pour Toi L’entrepreneur, 7 rue Auguste renoir,1er étage

Renseignements à la Halte Garderie au 06.13.82.06.68 pour toi l’entreprenur 7, rue auguste renoir, lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.13.82.06.68 »}] 1er étage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T12:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T12:00:00+01:00

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T12:00:00+01:00

