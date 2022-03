Pour sortir au jour Le CENTQUATRE-PARIS (104), 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 21h00 à 22h30

Le jeudi 07 avril 2022

de 21h00 à 22h30

Le mercredi 06 avril 2022

de 21h00 à 22h30

Olivier Dubois se livre – avec un regard très distancié (et souvent humoristique) sur lui-même – à un drôle de jeu qui évoque alternativement un tribunal, un peep-show ou encore un examen intime.

Élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs du monde par le magazine Dance Europe en 2011, Olivier Dubois apparaît comme l’un des interprètes les plus remarquables de la scène contemporaine. S’étant par ailleurs affirmé comme un chorégraphe de grande envergure, à la faveur de nombreuses pièces aux formes très diverses, il revient aujourd’hui en pleine lumière avec Pour sortir au jour, solo dont il est à la fois l’auteur et l’interprète. Dans cette nouvelle création à la première personne, Olivier Dubois se livre – avec un regard très distancié (et souvent humoristique) sur lui-même – à un drôle de jeu qui évoque alternativement un tribunal, un peep-show ou encore un examen intime. Suivant un processus aléatoire dont il a fixé les règles et que le public met en marche, il retraverse quelques-uns des soixante spectacles auxquels il a participé depuis le début de sa carrière. Inspiré en particulier par Le Livre des morts de l’Egypte ancienne, il passe librement d’un fragment de danse à l’autre pour sonder ce qui le constitue en tant qu’artiste et ce qui le différencie en tant qu’interprète. Tel un oracle moderne qui se pencherait sur ses propres entrailles, il s’attache ainsi à mettre au jour son destin. Subjectif et suggestif, rétrospectif et prospectif, un spectacle hautement singulier qui s’apparente à une véritable renaissance.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)



