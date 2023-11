Pour quoi faire? Théâtre 14 Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Du mardi 14 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

.Tout public. payant

Un matin, allez savoir pourquoi, une heure disparaît ! Une commande d’écriture passée à Marilyn Mattei pour expérimenter théâtralement notre rapport au temps et à la vitesse

Un

matin, allez savoir pourquoi, une heure disparaît ! Cette faille

temporelle dérègle le quotidien dans la maison d’Antoine. Le soir

même, ses parents commencent à regarder leur vie comme une énigme qui

leur échappe. Quant à l’adolescent, il décide de ne plus sortir de

sa chambre et de se nourrir grâce aux services d’une livreuse très

pressée. Et il n’est pas seul à s’absenter du monde, toute une

génération connectée suit ce mouvement ! Pour quoi faire ? est une

commande d’écriture passée à Marilyn Mattei pour expérimenter

théâtralement notre rapport au temps et à la vitesse. Julia Vidit,

metteuse en scène et actrice, déploie au plateau, avec ses deux

partenaires complices, la théâtralité de cette comédie aux allures

de dystopie contemporaine. L’espace faussement réaliste offre la vue en

coupe d’un salon de pavillon au canapé déglingué, dans lequel les

personnages se battent irrémédiablement contre le temps, s’arrêtant

parfois comme pour nous demander : et vous ?

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-2023-2024/pour-quoi-faire +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://www.facebook.com/Theatre14/ https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-2023-2024/pour-quoi-faire

Anne Gayan