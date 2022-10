Pour que tu t’aimes encore

2022-11-26 – 2022-11-26 Après le succès d’Et pendant ce temps Simone veille, Trinidad nous proposons de la suivre dans son voyage qui vade la découverte de Françoise Dorléac à 10 ans à sa

rencontre avec Brigitte Lahaie à 50. Avec humour et tendresse elle s’amuse de la sexualité et explorer via ses modèles la puissance des femmes et la fragilité des hommes, de la découverte de leur clitoris pour les unes à l’obsession de leur pénis pour les autres.

Du fou du Roi chez Stéphane Bern à Brigitte Lahaie sur Sud Radio. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

