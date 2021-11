Pour que tu m’aimes encore Mont-de-Marsan, 21 mai 2022, Mont-de-Marsan.

Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

2022-05-21 18:00:00

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan

Théâtre – 1h25 – dès 8 ans

Compagnie 28

Avec un récit aussi drôle qu’authentique, ce seul en scène nous convie à une excursion dans le monde d’une adolescente en plein milieu des années 90. Élise prépare une danse en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège. Mais il y a aussi ce garçon, Tony, dont elle est secrètement amoureuse. Sans oublier sa mère déprimée avec laquelle elle doit composer…

­ 13 ans et demi. L’âge où l’on est partagé entre l’envie de grandir et la peur de quitter l’enfance. Avec ses mots, Élise raconte. Chroniques d’une collégienne… Elle nous plonge avec humour dans ce tourbillon d’énergie, d’espoirs fous et de cruelles désillusions qu’est l’adolescence.

+33 6 19 04 14 85

Baptiste Ribrault

Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

dernière mise à jour : 2021-11-05 par