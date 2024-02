POUR QUE GISE ELLE Langres, vendredi 1 mars 2024.

Tout public

Dans la salle Jean Favre.

par la compagnie ZÉO

Venez découvrir le temps d’une répétition publique la première étape de travail de la compagnie langroise Zéo pour sa nouvelle création « Pour que gise elle » qui bénéficie d’une résidence organisée par le service Spectacles de la Ville de Langres. Présentation d’extraits, échanges avec le public et autres surprises sont à découvrir!

Pour Que Gise Elle se veut un instant entre vie et mort, entre rêve et réalité. En utilisant comme toile de fond le ballet Giselle, la compagnie Zéo souhaite tendre un arc entre deux morts, expérimenter cet instant sensible qu’est l’acte créateur, comme un acte de libération, une dernière extase, une mort, un rêve…

Réservation obligatoire

Participation libre .

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

