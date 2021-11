Loperhet Loperhet 29470, Loperhet “Pour pas un rond” : troc et don du pays de Landerneau-Daoulas Loperhet Loperhet Catégories d’évènement: 29470

Loperhet

“Pour pas un rond” : troc et don du pays de Landerneau-Daoulas Loperhet, 28 novembre 2021, Loperhet. “Pour pas un rond” : troc et don du pays de Landerneau-Daoulas Loperhet

2021-11-28 – 2021-11-28

Loperhet 29470 Loperhet Rendez-vous à Loperhet, à la salle Trimaran, pour une après-midi d’échange, troc et dons.

Ateliers de réemplois et collectes de jouets tout l’après-midi. Entrée gratuite. Port du masque et Passe sanitaire obligatoires. +33 2 98 21 34 49 http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/ Rendez-vous à Loperhet, à la salle Trimaran, pour une après-midi d’échange, troc et dons.

Ateliers de réemplois et collectes de jouets tout l’après-midi. Entrée gratuite. Port du masque et Passe sanitaire obligatoires. Loperhet

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29470, Loperhet Autres Lieu Loperhet Adresse Ville Loperhet lieuville Loperhet