Pour ne plus patouiller dans les déchets

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-26 16:00:00 Venez nous aider lors de ce chantier de ramassage de déchets pour permettre aux Chaumes du Patouillet de se refaire une beauté. Pour plus de convivialité, un pique-nique tiré du sac sera à prévoir. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

